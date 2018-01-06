فؤاد معصوم يعزف خارج

2018/01/06 | 11:50

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بغداد- العراق اليوم:

جّه رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، السبت، كلمة تحية وتهنئة الى الشعب العراقي وضباط وجنود جيشنا الوط...





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