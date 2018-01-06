السبت 6 كانون الثاني 2018 م (19 ربيع الثاني 1439 هـ)


البصرة : احالة 14 معاملة كمركية بمنفذ سفوان الى النزاهة
2018/01/06 | 11:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكرت الهيئة  في بيان صحفي اليوم السبت : " يأتي ذلك على خلفية وجود هدر كبير في المال العام قدره ثلاثة ملايين دينار في كل معاملة كمركية بسبب تواطئ موظفي الكمارك مع الشركة المستوردة على حساب المال العام من خلال عدم فرض حماية منتج على المادة المستوردة وفق قرار مجلس الوزراء المرقم ١٩٤ لسنة 2017".انتهىد.م

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