الخارجية: موقع الوزارة الرسمي يتعرض لمحاولات اختراق من جهات معلومة

2018/01/06 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس – 6 كانون الثاني/ يناير: اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، تعرض موقعها الرسمي لمحاولة اختراق من جهات معلومة لديها، مبينة ان هذه المحاولات وصلت في اليوم الواحد الى 20450.

وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب في بيان، ان “الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية يتعرض لمحاولات اختراق مستمرة من جهات معلومة لدينا”، مبينا انه “تم التصدي لها بالجهود الذاتية للوزارة”.

واضاف محجوب ان “تلك الهجمات مستمرة، حتى وصلت الى 20450 محاولة اختراق في اليوم الواحد”، مشيرا الى ان “هذه المحاولات البائسة لاستهداف وابتزاز الوزارة لن تثنينا عن الاستمرار في تطبيق سياسة الحكومة في الحفاظ على وحدة العراق وسيادته والدعم الكامل لقواته الامنية بكل صنوفها”.



انتهى س

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