العتبة الحسينية تطلق مسابقة تشمل 300 مدرسة أكاديمية في العراق

2018/01/06 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم الشؤون الدينية، التابع للعتبة الحسينية المقدسة، انطلاق الموسم الخامس لمسابقة "المدارس الأكاديمية" التي تقيمها شعبة التبليغ الديني النسوي بمشاركة نحو 300 مدرسة ابتدائية وثانوية في العراق.وبحسب وحدة التطوير التابعة للشعبة، فإن انطلاق النسخة الخامسة من المسابقة يأتي بعد نجاح التجربة في الأعوام الماضية.وذكرت مسؤولة الوحدة، خديجة أحمد موسى، إن "المسابقة تتضمن 20 سؤالاً منوعاً في الفقه، والعقائد، والأخلاق ويتم تخصيص 25 جائزة لكل مدرسة توزع بعد إجراء القرعة على صاحبات الإجابة الصحيحة".واوضحت "يتم توزيع الجوائز خلال تجمع احتفالي يتم داخل المدرسة، ويتضمن إلقاء محاضرة، والإجابة على بعض الاستفتاءات الشرعية".وأوضحت موسى، أن النشاط -وتقصد المسابقة- يغطي نحو 302 مدرسة في محافظة كربلاء ومحافظات بابل، والنجف، وبغداد، وذي قار، وواسط، وميسان، والبصرة، مشيرةً إلى أن "عدد المدارس في محافظة كربلاء بلغ نحو 192مدرسة ما بين متوسطة وثانوية، بينما كانت حصة مدارس المحافظات 110 مدرسة، سيتم المباشرة بها بعد العطلة الربيعية".ولفتت مسؤولة وحدة التطوير، إلى أن هدف المسابقة لا يقتصر على مساعدة الفتيات لمعرفة المسائل الشرعية والثقافة الدينية بشكل عام، "بل هناك هدف أبعد من هذا وهو الانفتاح على المدارس، ومعرفة نوع المسائل الفقهية التي تحتاجها الفتيات في مرحلتهن العمرية، والتنسيق مع الإدارات على إقامة بعض النشاطات التبليغية داخل المدرسة خصوصا في المناسبات الدينية، واجتماع أولياء الأمور، وتخصيص حصص معينة للإرشاد الديني وحسب ما يسمح به جدول الدروس".تصوير: حنان عبد الأمير

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