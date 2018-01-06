2018/01/06 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معصوم للعبادي: لاتخالف الدستور في موازنة 2018

6 يناير, 2018 | 11:48 ص - عدد القراءات: 1 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشفت صحيفة الحياة اللندنية اليوم السبت، ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وجه رسالة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي تضمنت المخالفات الدستورية بالموازنة، فيما اكدت كتل سياسية صعوبة إقرار الموازنة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم،اطلع عليه “الموقف العراقي” ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وجه رسالة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف فيها المخالفات الدستورية في الموازنة”.

واضافت أن المادة 121 تنص على حق إقليم كردستان بممارسة السلطات الاشتراكية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية، كما تخصص للإقليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً”.

واكدت الصحيفة ان “كتلا برلمانية اشاروا الى صعوبة إقرار مسودة قانون الموازنة لعام 2018، بصيغتها الحالية”، لافتة الى انها “عزت السبب لتزايد الجدل حول عدد من بنودها ومخالفتها الدستور”.

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