ارتفاع صادرات ايران للصين إلى 17 مليار دولار

2018/01/06 | 11:50

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المعلومة/بغداد..

أكد نائب رئيس غرفة التجارة الايرانية الصينية مجيد رضا حريري، أن حجم صادرات ايران للصين مع احتساب النفط بلغ 17 مليار دولار خلال فترة الشهور الـ 11 الاولى من عام 2017، بنمو 28.8 بالمئة عن الفترة المناظرة 2016.

وذكر حريري في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بحسب الجمارك الصينية فان اجمالي الحجم التجاري البيني في فترة يناير/كانون الثاني – نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، سجل مستوى 33.6 مليار دولار، بنمو 20.4 بالمئة و7.3 بالمئة من حيث السعر والحجم على التوالي، قياسا بالفترة المماثلة 2016”.

واوضح أن “واردات ايران من الصين خلال الفترة المذكورة، سجلت 16.6 مليار دولار، محققة نموا بنسبة 13.7 بالمئة على اساس سنوي”، مؤكدا أن “الميزان التجاري البيني سجل فائضا بواقع 900 مليون دولار لصالح ايران مع احتساب الصادرات النفطية”.

وبيّن نائب رئيس الغرفة التجارية المشتركة، أن “قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية الى الصين في الشهور الـ 11 الاولى من 2017، بلغت 6.1 مليار دولار بنمو 27.1 بالمئة، وبذلك تكون قيمة الصادرات النفطية 10.8 مليار دولار بنمو 28.5 بالمئة على اساس سنوي”.



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