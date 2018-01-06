2018/01/06 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ ضبط 38 طناً من المواد الغذائية الايرانية منتهية الصلاحية في واسط

06/01/2018 11:42:00 AM | عدد القراءات : 1

واع/واسط/ن.ح

اعلن مدير شعبة الرقابة الصحية التابعة الى دائرة صحة واسط، معتز كاظم، اليوم السبت، عن ضبط 38 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفة للشروط الصحية .

وذكر كاظم في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "بحسب تقارير نتائج فحص مختبر الصحة العامة المركزي تم ضبط 38 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفة للشروط الصحية في منفذ زرباطية الحدودي"، مبينا ان "نصفها منتهي الصلاحية والنصف الاخر غير خاضع للمواصفة العراقية بسبب انقضاء ثلث المدة قبل دخوله الى العراق وهذا يعتبر مخالف للشروط اذ لم يتبقى وقت كبير لنقل البضاعة الى المخازن من ثم الى الاسواق".

واضاف ان "صحة واسط شكلت لجنة من قبل دائرة صحة واسط والدوائر الساندة العاملة في منفذ زرباطية الحدودي لمتابعة حالة تلك الاغذية والتي باتت لا تقبل الشك انها منتهية الصلاحية"، مشير الى انه "اما ان يتم اعادتها الى البلد المنشأ او يتم اتلافها وفق محضر اتلاف اصولي وبتوقيع كافة الجهات المعنية اذ تم وبالفعل اصطحاب العجلتين نوع براد الى اماكن الطمر الصحي في قضاء بدرة وجرت عملية الاتلاف والطمر بشكل رسمي".

وتابع كاظم ان "فرق الرقابة الصحية في دائرة صحة واسط تتابع عملية دخول المواد الغذائية الواردة الى العراق عبر المنفذ بشكل يومي حيث يتم اخذ عينات من جميع المواد الداخلة وارسالها الى مختبر الصحة العامة في مدينة الكوت اذا ماكنت مطابقة يتم اطلاق الشحنات اما اذا كانت مخالفة فيتم اعادة الشحنة الى بلد المنشأ او الاتلاف وفق محاضر اصولية".

ت/ل.هـ

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