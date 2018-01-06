السبت 6 كانون الثاني 2018 م (19 ربيع الثاني 1439 هـ)


العمل تجري تحقيقا عن بيع اطفال مودعين الى داعش
2018/01/06 | 11:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

العمل تجري تحقيقا عن بيع اطفال مودعين الى داعش

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