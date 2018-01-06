اسعار النفط ترتفع الى 66$ للبرميل الواحد

2018/01/06 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة أوبك، السبت، عن ارتفاع سعر سلة الأوبك اليومي الى أكثر من 66 دولاراً للبرميل.

وذكرت المنظمة في بيان لها، إن "سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميل الخام ارتفع ليصل الى 66.13 دولاراً للبرميل".

واوضحت المنظمة، أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 65.12 دولاراً، وفقا لحسابات أمانة أوبك".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).انتهى/س

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