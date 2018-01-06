السبت 6 كانون الثاني 2018 م (19 ربيع الثاني 1439 هـ)


إصابة رجل وزوجته بعملية سطو مسلح جنوب غربي بغداد
2018/01/06 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن رجلاً وزوجته اصيبا بجروح خطيرة بعملية سطو مسلح من قبل مجهولين، جنوب غربي بغداد.وذكر المصدر لـ"الغد برس"، إن "مسلحين مجهولين، أقدموا، على اقتحام منزل في منطقة حي الاعلام، جنوب غربي بغداد، وطعن صاحب المنزل وزوجته بالسكين، ما اسفر عن اصابتهما بجروح خطيرة".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "المسلحين قاموا بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها بعد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة رجل وزوجته بعملية سطو مسلح جنوب غربي بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة رجل وزوجته بعملية سطو مسلح جنوب غربي بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ وفد المعارضة الكوردية في بغداد ... تناقضات ومصالح
⋙ وفد المعارضة الكردية يعود الى السليمانية.. هذا ما ناقشه بلقائه الأخير في بغداد
⋙ واع /الرافدين يعلن منح سلفة 3 ملايين لأكثر من 21 الف متقاعد
⋙ العبادي يطلع على الاستعدادات والتحضيرات الجارية لإقامة الانتخابات
⋙ نواب:نجاح العبادي في القضاء على فساد قادة حزب الدعوة
بالفيديو والصور
⋙ "البنتاغون" ينشر فيديو لمطاردة مقاتلات "سو-30" الروسية
⋙ بالفيديو... عواصف ثلجية تحتجز سياح داخل تلفريك
⋙ بالصور:العبادي يزور العتبة الكاظمية في بغداد
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة