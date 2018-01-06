إصابة رجل وزوجته بعملية سطو مسلح جنوب غربي بغداد

2018/01/06 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن رجلاً وزوجته اصيبا بجروح خطيرة بعملية سطو مسلح من قبل مجهولين، جنوب غربي بغداد.وذكر المصدر لـ"الغد برس"، إن "مسلحين مجهولين، أقدموا، على اقتحام منزل في منطقة حي الاعلام، جنوب غربي بغداد، وطعن صاحب المنزل وزوجته بالسكين، ما اسفر عن اصابتهما بجروح خطيرة".

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واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "المسلحين قاموا بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها بعد".

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