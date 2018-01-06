تصادم طائرتين إحداهما كويتية في مطار نيويورك دون وقوع إصابات

2018/01/06 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية في مطار "جي اف كي" الدولي بنيويورك، اليوم السبت، لحاثة تصادم مع طائرة أخرى على مدرج المطار؛ ما أسفر عن بعض الأضرار الخفيفة في جسم الطائرة الكويتية، دون وقوع إصابات بشرية.

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