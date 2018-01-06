الكاميرات الحرارية ترصد حركة لداعش في حمرين شمال شرق ديالى

2018/01/06 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/الغد برس:افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم السبت، بأن الكاميرات الحرارية رصدت حركة لداعش في حمرين شمال شرقي المحافظة، فيما اشار الى ان القوات الامنية والحشد بدأت بعملية معالجة لهذه التحركات.

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وذكر المصدر لـ"الغد برس“، إن "الكاميرات الحرارية رصدت مساء اليوم حركة لعدد من عناصر داعش في المناطق المحصورة مابين تلال وضفة بحيرة حمرين القريبة من مناطق ال جبور شمال شرقي ديالى".واوضح، أن " القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي بدأت بعملية معالجة بأسلحة رشاش بعيدة المدى تسمى محليا أحادية".وكانت مناطق ديالى شهدت اليوم استهداف منزل شيخ عشيرة بمفخخة وانتحاريين في الندا بمندلي واحباط تعرض لداعش على نقطة للشرطة في قره تبة.

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