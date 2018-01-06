صور .. تفجير منزل اسرة كوردية في طوز خورماتو

2018/01/06 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تداول ناشطون كورد على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت صورا لمنزل مدمر بالكامل يعود لأسرة كوردية في قضاء طوز خوماتو.

وكتب الناشطون في تعليقات لهم على صور في مواقع التواصل الاجتماعي، الميليشيات الشيعية قامت عصر اليوم بتفجير منزل في حي الجمهوري قرب جامع "ستار" في طوز خورماتو.

واوضح الناشطون ان المنزل يعود لأسرة المواطن الكوردي "كريم بكر".

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