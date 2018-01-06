2018/01/06 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: فاق الفساد في العراق بحجمه وشكله كل ملفات الفساد في العالم وكسر كل الأرقام القياسية حتى عجز السراق والمفسدين ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الطريحي.. المسؤول عن قتل آلاف العراقيين ونجله يتسكع ببارات بيروت باموال الشعب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الطريحي.. المسؤول عن قتل آلاف العراقيين ونجله يتسكع ببارات بيروت باموال الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).