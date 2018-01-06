الأحد 7 كانون الثاني 2018 م (20 ربيع الثاني 1439 هـ)


الطريحي.. المسؤول عن قتل آلاف العراقيين ونجله يتسكع ببارات بيروت باموال الشعب
2018/01/06 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: فاق الفساد في العراق بحجمه وشكله كل ملفات الفساد في العالم وكسر كل الأرقام القياسية حتى عجز السراق والمفسدين ...

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