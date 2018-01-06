2018/01/06 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مسلحون يهاجمون دورية لجهاز مكافحة الارهاب وسط كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسلحون يهاجمون دورية لجهاز مكافحة الارهاب وسط كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسلحون يهاجمون دورية لجهاز مكافحة الارهاب وسط كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).