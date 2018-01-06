الأحد 7 كانون الثاني 2018 م (20 ربيع الثاني 1439 هـ)


مسلحون يهاجمون دورية لجهاز مكافحة الارهاب وسط كركوك
2018/01/06 | 22:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مسلحون يهاجمون دورية لجهاز مكافحة الارهاب وسط كركوك

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