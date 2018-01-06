الأحد 7 كانون الثاني 2018 م (20 ربيع الثاني 1439 هـ)


إدارة الطيران المدني تنفي صحةَ ما أشيع عن تسليم أجواء العراق لشركات أجنبية
2018/01/06 | 22:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد:الفرات نيوز} نفت ادارة سلطة الطيران المدني ماشيع عن تسليم أجواء العراق لشركات اجنبية.وذكر نائب مدير سلطة الطيران المدني عباس الخفاجي في تصريح له اليوم ان" بعض وسائل الاعلام نشرت ان اغلب الأجواء العراقية مملوكة خارج إرادة الدولة العراقية وهو كلام محط تسقيط وتضليل الرقابة الجوية".واوضح ان" قسم الاتصالات هو المسؤول المباشر عن عمل الأجواء من حيث الهبوط والاقلاع".وأكّد" إرتفاعَ نِسَبِ الإقبالِ السياحي إلى البلادِ بشكلٍ ملحوظٍ في العام الماضي.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة الطيران المدني تنفي صحةَ ما أشيع عن تسليم أجواء العراق لشركات أجنبية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة الطيران المدني تنفي صحةَ ما أشيع عن تسليم أجواء العراق لشركات أجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بدلاء كوتينيو - ليفربول قد يدفع الثمن غاليًا في حال تكرار خطأ صلاح مع محرز
⋙ تقرير عن اهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح وأسطورة ليفربول يطلب 200 مليوناً
⋙ 🔴 من الذاكرة .. كلوب: كوتينيو لن يرحل طالما أنا موجود
⋙ همام طارق يخضع للفحص الطبي تمهيدا لانضمامه لنادي الازيغ سبور التركي
⋙ صور .. توزيع قطع أراض على الحشد الشعبي في كركوك
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. كشف جريمة قتل خلال 24 ساعة في المثنى
⋙ فيديو| نائب بالتشريعي الفلسطيني: إيقاف واشنطن مساعداتها للأونروا حكم بالإعدام على مليون لاجئ
⋙ بالصور...آثار التفجير في محيط مضيف شيخ الندا شرق ديالى
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة