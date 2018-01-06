إدارة الطيران المدني تنفي صحةَ ما أشيع عن تسليم أجواء العراق لشركات أجنبية

2018/01/06 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفت ادارة سلطة الطيران المدني ماشيع عن تسليم أجواء العراق لشركات اجنبية.وذكر نائب مدير سلطة الطيران المدني عباس الخفاجي في تصريح له اليوم ان" بعض وسائل الاعلام نشرت ان اغلب الأجواء العراقية مملوكة خارج إرادة الدولة العراقية وهو كلام محط تسقيط وتضليل الرقابة الجوية".واوضح ان" قسم الاتصالات هو المسؤول المباشر عن عمل الأجواء من حيث الهبوط والاقلاع".وأكّد" إرتفاعَ نِسَبِ الإقبالِ السياحي إلى البلادِ بشكلٍ ملحوظٍ في العام الماضي.انتهى

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