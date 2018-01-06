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موفق الربيعي لـهنا بغداد:الشكر لكل قطرة دم بذلت دفاعا عن العراق وجيشنا رمز عزتنا وفخرنا
2018/01/06 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توجه عضو لجنة الامن والدفاع النيابية موفق الربيعي لـquot;هنا بغدادquot; بالشكر لكل جندي دافع عن...

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