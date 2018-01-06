بيان من النائب العام السعودي بشأن القبض على 11 أميرا في قصر الحكم

2018/01/06 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر النائب العام السعودي بيانا حول القبض على 11 أميرا سعوديا مساء اليوم السبت.

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