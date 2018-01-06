العامري يهنئ بعيد الجيش العراقي ويدعو لإنصاف ذوي شهداء وجرحى القوات المسلحة

2018/01/06 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر العامري في بيان صحفي، إن "عيد الجيش العراقي البطل تزامن هذا العام مع الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا الأمنية ضد عصابات داعش الإرهابية وطرد فلولها من آخر شبر من أرض الوطن بعدما عاثت فسادًا في المدن التي احتلتها وقتلت وشرّدت أهلها دون تمييز بين طائفة أو دين أو قومية".واوضح العامري، أنه "في الوقت الذي تمكن أبطال القوات الأمنية والحشد الشعبي المقدس من صفحة تحرير الأرض وبذل الجهود لتأمين إعادة النازحين، فإن هناك صفحة لا تقل أهمية عن ذلك النصر تتلخص في معالجة آثار الفكر التكفيري في تلك المناطق ومعالجة تداعياته على المجتمع اضافة الى التصدي لعقائده ونظرياته المنحرفة ومحاربتها بهدف اقتلاعها من جذورها".وشدد العامري على "دور القوى السياسية عامة ورجال الدين والمؤسسات الثقافية والفكرية وسائر أفراد المجتمع في انتهاج خطاب معتدل ومتوازن لا يثير البغضاء والحقد والكراهية والركون إلى لغة التسامح والمحبة والوحدة الوطنية بين أبناء العراق الواحد الموحد".ودعا الأمين العام لمنظمة بدر بحسب البيان "الحكومة إلى إنصاف الجرحى وذوي الشهداء من أبناء القوات المسلحة باختلاف تشكيلاتها وصنوفها ومنحهم حقوقهم التي نصت عليها القوانين"، مبتهلا إلى الله أن "يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يرحم الشهداء بواسع رحمته ويتغمدهم بجناته الواسعة".انتهى.ص.هـ.ح.

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