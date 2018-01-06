فيديو| نائب بالتشريعي الفلسطيني: إيقاف واشنطن مساعداتها للأونروا حكم بالإعدام على مليون لاجئ

2018/01/06 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحذيرات من تداعيات قرار أمريكي بوقف المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة جمدت تمويلا قيمته 125 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ويأتي إيقاف المساعدات بسبب رفض السلطة الفلسطينية استئناف المفاوضات.



فهل هذا القرار عقوبة للسلطة الفلسطينية أم للفلسطينيين بشكل عام، ولماذا تستخدم واشنطن الملف الإنساني للضغط على السلطة الفلسطينية، وهل ستستجيب السلطة الفلسطينية لهذا الابتزاز، هذا ما سيجيب عنه ضيوف برنامج وراء الحدث سعيد عريقات المحلل السياسي، الدكتور جمال الخضري النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مع الإعلامي أحمد صبح.

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