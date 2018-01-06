ليفربول يعتذر ويعوض جماهيره التي اشترت قميص كوتينهو

2018/01/06 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – قدم نادي ليفربول الانجليزي اعتذارا عبر موقعه الرسمي لجماهيره التي قامت بشراء قميص فيليب كوتينهو هذا الموسم وأوضح أنه حدد لكل شخص من جماهيره اشترى قمزيصه سيحصل على قسيمة بمبلغ 50 جنيه استرليني .

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