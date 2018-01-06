الدوري الإيطالي - روما يواصل التخبط بسقوط جديد أمام أتلانتا

2018/01/06 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر سقط روما، في فخ هزيمة جديدة في الدوري الإيطالي، أمام أتلانتا، ليواصل التخبط على مستوى الأداء والنتائج، منذ توديع كأس إيطاليا على يد تورينو، حيث خسر 3 وتعادل في لقاء وحيد بأخر 4 مباريات للذئاب، بينما عاد أتلانتا للنتائج الجيدة التي جعلته الموسم الماضي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

اللقاء بدأ سريعًا من الضيوف، فسجل كورنيليوس ودي رون، في الدقائق 15 و19، مستغلين سوء أداء الفريق دفاعيًا، ليصعق الذئاب الذي يخوضون اللقاء الأول لهم على ملعب الأوليمبيكو، وتعرض دي رون للطرد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتفوق نيراتزوري بيرجامو.

في الشوط الثاني أشرك، دي فرانشيسكو، باتريك تشيك، ليجاور إيدين دزيكو، في خط الهجوم، وهو ما ساهم في تقليص النتيجة في الدقيقة 56، بهدف للبوسني، الذي يرفع رصيده إلى 9 أهداف في جدول ترتيب الهدافين.مواد متعلقة كالتشيو ميركاتو- ماذا يحتاج روما في يناير؟ عرض صيني ضخم لنجم روما أخبار الانتقالات – روما لم ييأس من ضم محرز

ليتراجع الجيالوروسي للمركز الخامس، برصيد 39 نقطة، تاركين المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال للجار لاتسيو، علمًا بأنه لديه لقاء مؤجل أمام سامبدوريا، ويرتقي أتلانتا للمركز السابع برصيد 30 نقطة.

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