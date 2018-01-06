الأحد 7 كانون الثاني 2018 م (20 ربيع الثاني 1439 هـ)


من حرم ميغان ماركل من النوم
2018/01/06 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصبحت ميغان ماركل فردا في العائلة المالكة البريطانية، بعد أن أعلن ارتباطها رسميا بالأمير هاري.

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