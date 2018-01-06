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النائب العام السعودي يؤكد نبأ اعتقال 11 أميراً : من لا ينفذ الاوامر سيحاسب كائناً من كان
2018/01/06 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة 

أصدر النائب العام السعودي، اليوم السبت، بيانا حول القبض على 11 أميرا سعوديا في قصر الحكم.

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