الأحد 7 كانون الثاني 2018 م (20 ربيع الثاني 1439 هـ)


برلماني كوردي: ضغوطات النقد الدولي تدفع العبادي لصرف رواتب وزارتين في إقليم كردستان
2018/01/06 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزراتي التربية والصحة

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