2018/01/06 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات ينوز} اكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني محمد جميل المياحي، ان جميع القوى الكردية اعترفت بخطأ الاستفتاء.وذكر المياحي في برنامج {بجرأة} بثته قناة الفرات الفضائية اليوم ان" مجيء القوى الكردية لبغداد كان له وقع إيجابي لحلحلة، واهم شيء في زيارات القوى الكردية ان الجميع يشعر ومعترف بان الاستفتاء خطا".واوضح ان" الوفد الكردي كانت لديها الرغبة بثلاث قضايا وهي وحدة العراق والالتزام بالدستور وضرورة إيجاد حلول للمشاكل العالقة بين بغداد واربيل ".وأشار الى" وجود وعي سياسي اليوم في الإقليم وماعادت هناك قوة متحكمة في مصير الشعب الكردي"، مبينا ان" رئيس الوزراء حيدر العبادي تعامل مع الإقليم كرجل دولة وليس حزباً، ولكن الإقليم الى الان لم يرسل رسائل اطمئنان الى بغداد لبدء الحوار".وبين ان" المشكلة في اصل العلاقة بين بغداد واربيل سياسية ولا توجد شراكة في المشروع"، مشددا على" ضرورة إيجاد تفاهمات خاصة والعراق مقبل على انتخابات".واستطرد قائلا ان" خارطة القوى السياسية الانتخابات في الإقليم ستتغير لوجود شخصيات تؤمن بحقوق أبنائها"، داعيا الإقليم الى" تغيير خطاباتهم ولا خيار سوى الحوار".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المياحي: جميع القوى الكردية اعترفت بخطأ الاستفتاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المياحي: جميع القوى الكردية اعترفت بخطأ الاستفتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).