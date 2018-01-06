ناسا تطور جهاز تصل سرعته إلى 100 مليون كم في الساعة

2018/01/06 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم خبراء وكالة "ناسا" البدء في تطوير جهاز قادر على التحرك بسرعة تصل إلى أكثر من 100 مليون كم في الساعة، وهذا ما يعادل 1 على 10 من سرعة الضوء.

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