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مصرع 25 شخصا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا
2018/01/06 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لقي 25 شخصا على الاقل مصرعهم قبالة سواحل ليبيا في غرق زورق كان يقل نحو 150 مهاجرا، حسبما ذكرت منظمتا اغاثة غير حكوميتين السبت.

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