شاب ينتحر شنقا داخل منزله في اربيل

2018/01/06 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ اربيل كشفت مديرية شرطة اربيل ، السبت، ان شابا انتحر شنقا داخل منزله في المحافظة.

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