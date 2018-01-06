التغيير المجتمعي وأثره على النظام السياسي في العراق

2018/01/06 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد صادق المندلاوي*

يُعرف التغيير في أبسط مفاهيمه هو ( الانتقال أو التحول من حالةٍ سيئة إلى حالة أفضل ) وينمو هذا التغيير في ظل البيئات التي تعاني أزمات عدة قد تكون سياسية أو اقتصادية أو إجتماعية ويأتي وفقا لمتطلبات الفرد الذي يبحث دوما بالاستناد لغريزة التطور والوصول لأفضل حالة من العيش الكريم والسعيد, ففي العراق هذا البلد الذي لطالما كان مرتعا وأرضا خصبة للازمات والحروب والنزاعات التي فرضت غالبا من قوى دولية واقليمية من أجل أن يصبح هذا البلد ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات بين دول عدة والسعي لأن يصبح هذا البلد منطلقا لتصريف المواد الأولية واستخدام كافة أنواع الاسلحة ولم يكن هذا الأمر وليد فترة محددة أو من دولة بل كان بسبب تولي انظمة حكم متنوعة حكمت هذا البلد وفقا لرؤى استعمارية اقليمية ودولية سعت لخراب هذا البلد, وبات النظام السياسي العراقي يمثل في الخفاء الاداة الفعالة لتفعيل الحروب والنزاعات التي انهكت العراق بكافة جوانبه ولم يجني منها غير الديون والخلافات الدولية والاقليمية التي أفضت في النهاية إلى ولادة قيصرية لنظام سياسي أتى مكملا لما رسمته الدول العضمى وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية في انبثاق نظام سياسي يمثل في الظاهر السيادة العراقية والحكم من منطلق الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات العامة.

مجتمعيا تناول كتاب كثيرون الشخصية العراقية وكيف ينظر للمجتمع ويمارس حياته وطريقة تفكيره وأبرزهم الراحل الدكتور ( علي الوردي ) رحمه الله, الذي وصف الشخصية العراقية بأنها تتسم بالازدواجية في كل شيء وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ومع انتقاد هذا التصور إلا إن الواقع يُحتم علينا الاقرار النسبي بصحة هذه الفرضية وتحديدا الوضع المجتمعي في العراق الذي يعاني أزمات عدة منها ما يتعلق بالتخلف والامية والخلل في بنية الاسرة وضعف دورها في التنشئة الاجتماعية المبنية على حب الخير ومساعدة الفقراء وحب الوطن ومحاربة الكاذب والفاسد وهذه في الاساس مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف التي افتقرت للتطبيق الفعلي وحل محلها الأنانية والتكبر والتعالي على المواطن البسيط وإنتشار الفساد وشيوع الفساد الاخلاقي في مفاصل المجتمع والدولة.

إن ما يعاني منه المجتمع العراقي من أزمات يقيننا تعاني منه مجتمعات عدة أخرى ولكن ما يعاب على المجتمع العراقي والشخصية العراقية هو سعيها الدائم لتحقيق المنفعة فقط حتلى لو كان ذلك على حساب مخالفة مبادئ الاسلام والانسانية وفقا للمقولة المحلية ( مادام جيبي بي فلوس ماافكر بغيري ) وكإنه يطبق مبادئ الليبرالية الاقتصادية القائمة على الربح فقط وبأي طريقة وتحقيق النفع الفردي دون النظر إلى السعي لإصلاح وضع المجتمع المتدهور نحن من هذا المنظار لا نسعى لتوجيه النقد فقط والتركيز على السلبيات_ لأن الشخصية العراقية تتمتع بإيجابيات عدة تضاهي أرقى الشعوب ولكن حينما يبحث المواطن العراقي عن التغيير في جوانب عدة فيفترض أن يسعى بداية للتخلص من طابع الانانية والسعي للوصول إلى تحقيق غاياته حتى على حساب سعادة الآخر, وحتى نكون حياديين مثل هكذا صفات مجتمعية تولدت بعد عام 2003 وبما ساد من نظرة مجتمعية نفعية اقتصادية متأثرة بطروحات الديمقراطية الامريكية وليس على مستوى المواطن البسيط الذي تتاصل في داخله قيم حب العمل والخير والسلام.

وسنورد بعض الحقائق المجتمعية التي تثبت نسبيا كيف أن تدهور وضع المجتمع يؤثر سلبا في قوة أو تنمية النظام السياسي في العراق من خلال:-

1- إن شيوع ثقافة الاستغلال المالي بين مفاصل الدولة والمجتمع يشكل عائقا بارزا في وجه تحقيق أي تغيير مجتمعي يخدم النظام والدولة.

2- إن الانحطاط الاخلاقي الذي يواجه المجتمع العراقي أدى إلى انتشار الفساد الاخلاقي وحالات سيئة من العلاقات غير الشرعية وإنتشارها على شبكات الانرنت والمجتمع يؤذن بتفكك المجتمع وشيوع أزمات قد تؤدي إلى انهيار قيمه وثقافته المحافظة.

3- إن أبرز الاخطار تكمن في الققافة المجتمعية المتشتته بين تحقيق المصالح والحفاظ على النفس فقط وعدم التفكير بالغير جميعا تؤيد ما طرحناه علن النفعية والانانية المجتمعية.

4- من جانب آخر إن سيادة قيم دينية غريبة تدعو للتفرقة وتشتيت المجتمع العراقي والوصل إلى تكفير المسلم وغير المسلم, كلها مؤشرات تنذر بتفكك مجتمعي .

ولا يجب أن ننسى أن النظام السياسي العراقي تحديدا بعد 2003 ومن خلال الاحزاب السياسية الحاكمة ضل شغلها الشاغل التشبث بالسلطة وعدم التركيز بحماية المجتمع وتطور اقتصاده لا بل لم تكتفي بالمشاهدة فقط بل سعت لبث سموم لتفرقة والتشتت والنزعات بين ابناء الوطن الواحد من أجل أن يبقى المجتمع متهالكا يعاني النقص والجوع ولكي يتحقق ما يصبوا إليه مثل هكذا نظام الا وهو ركود المجتمع ومنع أي محالة لتطوره وتنميته وبالتالي بقاهم في السلطة وإكتفائهم بالتفرج لما يتعرض له المجتمع العراقي من التشتت والازمات.

والحل برأينا في النهاية يكمن بنهوض المجتمع من ذاته من خلال نشر قيم التسامح والتعاون والمودة والسلام في ربوع عراقنا الحبيب من خلال الطبقات المثقفة وشبابنا الواعي الذين تتكل عليهم الدول التي تبحث نحو التنمية والاستقرار.

*ماجستير حقوق الانسان والحريات العامة_ كلية القانون والعلوم السياسية_ جامعة ديالى

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