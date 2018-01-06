العلم الشيوعي يرفرف في الرقة السورية

2018/01/06 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مقاتلون من "كتيبة الحرية الأممية" برفع العلم السوفيتي الأحمر فوق مدينة الرقة السورية.

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