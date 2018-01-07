غداً.. تظاهرة جنوبي كركوك لتحقيق 3 مطالب

2018/01/07 | 00:00

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بغداد اليوم- كركوك

أعلن ناشطون من أهالي ناحية تازة، جنوبي كركوك، اليوم السبت، عزمهم تنظيم تظاهرة يوم غد، أمام د...





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