بالفيديو.. كشف جريمة قتل خلال 24 ساعة في المثنى

2018/01/07 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: لافرات نيوز} كشفت شرطة المثنى، جريمة قتل خلال 24 ساعة في المحافظة.وذكر بيان لقيادة الشرطة انه "وبعد أستلام أخبار عن وجود جريمة قتل حدثت في منطقة الحولي المعالي خلف المحطة وبأمر اللواء سامي سعود جفات قائد شرطة محافظة المثنى تم على الفور تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية العقيد ابراهيم كامل عباس مديرشرطة البلدة وعدد من ضباط التحقيق الأكفاء وتم جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود وتشخيص المتهمين ونشر المفارز التي القت القبض خلال مدة قياسية على كل من له صلة بالجريمة".واوضح ان "مجموعة من الشباب المنحرف وبعد تناولهم للمشروبات الكحولية تشاجروا بحجة وجود خلاف قديم بينهم وقد كانوا يحملون اسحلة بيضاء {سكاكين} نتيجة المشاجرة مقتل المجني عليه {ص.م} وجرح شخص آخر وهو في حالة خطرة وتم القبض على كافة المتهمين واعترفوا بفعلتهم بعد أن حقق اللواء معهم بنفسه وتم أحالتهم إلى القضاء".انتهى

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