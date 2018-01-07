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واع / تفكيك عبوة ناسفة موضوعة قرب سوق شعبي جنوبي العاصمة
2018/01/07 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / تفكيك عبوة ناسفة موضوعة قرب سوق شعبي جنوبي العاصمة

07/01/2018 11:29:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ح

تمكنت قوات مكافحة المتفجرات ،  الاحد، من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة قرب سوق شعبي جنوبي العاصمة.

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل﴿ وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ إن "قوة امنية من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبي بقضاء المحمودية دون اي خسائر بشرية تذكر".

يذكر ان القوات الامنية تعلن بين الحين والاخر عن تفكيك عبوات ناسفة وسيارات مفخخة واحزمة في العاصمة بغداد ويتم تفكيكها بدون خسائر.

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