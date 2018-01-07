الأحد 7 كانون الثاني 2018 م (20 ربيع الثاني 1439 هـ)


حزب بارزاني يجتمع بالاتحاد الوطني الكردستاني لبحث أزمة بغداد وأربيل
2018/01/07 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

حزب بارزاني يجتمع بالاتحاد الوطني الكردستاني لبحث أزمة بغداد وأربيل 

يتبع***************

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