البرلمان يستأنف عقد جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير

2018/01/07 | 11:35

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المعلومة/بغداد..

أفاد مصدر نيابي، الأحد، بأن مجلس النواب استأنف عقد جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير برئاسة رئيسه سليم الجبوري، مشيرا إلى أن جدول الاعمال يخلو من قانوني الموازنة والانتخابات.

وذكر المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب استأنف، صباح اليوم، عقد جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير برئاسة رئيسه سليم الجبوري”، مبينا أن “الجلسة ستشهد استكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض، وتقريـــر ومناقشة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته”.

واوضح المصدر، أن “الجلسة ستشهد ايضا تقريــــر ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008، تقريــــر ومناقشة مشـــروع قانــــون حقــوق التركمـــان، فضلا عن تقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية”.



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