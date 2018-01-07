الأحد 7 كانون الثاني 2018 م (20 ربيع الثاني 1439 هـ)


البرلمان يستأنف عقد جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير
2018/01/07 | 11:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

أفاد مصدر نيابي، الأحد، بأن مجلس النواب استأنف عقد جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير برئاسة رئيسه سليم الجبوري، مشيرا إلى أن جدول الاعمال يخلو من قانوني الموازنة والانتخابات.

وذكر المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب استأنف، صباح اليوم، عقد جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير برئاسة رئيسه سليم الجبوري”، مبينا أن “الجلسة ستشهد استكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض، وتقريـــر ومناقشة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته”.

واوضح المصدر، أن “الجلسة ستشهد ايضا تقريــــر ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008، تقريــــر ومناقشة مشـــروع قانــــون حقــوق التركمـــان، فضلا عن تقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية”.

انتهى/25

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2017/10/برلمان-تصويت-696x435
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستأنف عقد جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستأنف عقد جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مانشستر سيتي يعرض 50 مليون من أجل مدافع ليستر سيتي
⋙ رياض محرز ينضمّ إلى ليفربول مقابل 55 مليون يورو
⋙ صورة ” تدور الدائرة ويتلقى ليفربول نفس الضربة التي تلقاها بيكيه “
⋙ الاتفاق على تمرير قانوني اللجنة الأولمبية والاندية خلال الشهر الحالي
⋙ مدربه: داود لم يرفض الاولمبي ولعب متحاملاً على اصابته
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. عودة الروح الى سمكة مقلية!!
⋙ بالفيديو... بدون سبب رجل يشعل النار في محطة بنزين بالسعودية
⋙ بالصور..ديمي لوفاتو​ تستعرض مؤخرتها في لباس بحر مثير
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة