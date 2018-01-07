2018/01/07 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب ريال مدريد يساعد طفلة سورية فقدت شقيقها

بغداد / سكاي برس

فاجأ الألماني توني كروس نجم نادي ريال مدريد الإسباني متابعيه من خلال تعاطفه مع طفلةٍ سوريّة عانت بسبب الحرب في بلادها، معلناً مساعدتها.

ويحرص العديد من لاعبي كرة القدم على تقديمات المساعدات للفقراء ومتضرري الحروب والكوارث الطبيعية، سواء كانت المساعدات مالية أو معنوية أو حتى إنشاء مؤسسات خاصة هدفها تقديم الدعم لهم.

ونشر كروس صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعلن فيها التكفل بمساعدة الطفلة السورية "ملك" من أجل مواصلة ممارسة هوايتها المفضلة وهي الموسيقى.

وكان اللاعب الألماني الذي احتفل بعامه الـ28 منذ أيام قد أنشأ مؤسسة خيرية في ألمانيا لمساعدة المحتاجين، وقرر من خلالها مساعدة ملك التي عانت بسبب الحرب في بلدها.

وذكرت صفحة المؤسسة عبر حسابها على "فيسبوك": "ملك طفلة سورية فقدت شقيقيها في الحرب، شغفها الأكبر هو الموسيقى، لذا وفرت لها مؤسسة توني كروس سنة كاملة من الدروس المجانية لتعلم البيانو على أمل أن ينسيها هذا الأمر القليل مما عانت منه".

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