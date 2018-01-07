2018/01/07 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحليةالأحد 7 يناير 2018 | 11:31 صباحاً

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تظاهرة في ناحية تازة احتجاجا على نقل منتسبي حماية الكهرباء من كركوك الى نينوى

بغداد/...



تظاهر العشرات من اهالي ناحية تازة جنوب كركوك، الاحد، احتجاجا على جملة من الإجراءات المتخذة بشأن نقل منتسبين حماية مؤسسات وزارة الكهرباء في الناحية الى نفس المؤسسات في محافظة نينوى، إضافة الى سوء الخدمات في هذا الملف.

وذكر مصدر لـ"عين العراق نيوز"، إن "العشرات من اهالي تازة تظاهروا امام مديريات والمؤسسات التابعة لوزارة الكهرباء والموجودة في الناحية احتجاجا على نقل المنتسبين المكلفين بحماية هذه المؤسسات، والذين هم من اهالي الناحية الى الموصل".

وبين المصدر، اننا "لا نعلم أسباب قرار نقلهم وجلب منتسبين من خارج المنطقة لحماية هذه المؤسسات"، مضيفا "نحن حمينا هذه المؤسسات لسنوات عدة ولَم يحصل اَي خرق امني او تعرض عليها، واليوم نتفاجئ بهذا القرار، اضافة الى ذلك فان الناحية تعاني ايضا من قلة الخدمات المتعلقة بساعات التجهيز، إذ لا يوجد لاهالي المنطقة أي تمثيل في هذه المؤسسات ونسبتنا تصل الى ما دون ٢٪ فقط".

هذا وقطع المتظاهرين الطريق المؤدي الى ناحية تازة وقاموا بحرق الاطارات امام مؤسسات الكهرباء والمتمثلة بمديرية السيطرة للمنطقة الشمالية ومديرية توليد كركوك ومديرية الشبكات ونقل الطاقة ومديرية التوزيع.



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