نائبة: زيارة الوفد الكردي إلى بغداد لا يمثل الإقليم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف، زيارة الوفد الكردي المشترك إلى بغداد بـ”الحزبية”، مشيرة الى ان الوفد لا يمثل حكومة الإقليم.

وذكرت الجاف بحسب صحيفة “الحياة”، اطلع عليه “النور نيوز”، ان “زيارة الوفد الذي يمثل حركة التغيير والتحالف من اجل الديمقراطية والعدالة والجماعة الإسلامية الكردستانية، إلى العاصمة بغداد أخيرا، حزبية ولا تمثل الموقف الرسمي لحكومة إقليم كردستان”، لافتة الى ان “الغرض منها قد يكون انتخابياً مع اقتراب موعد الاقتراع، وحكومة الإقليم هي المؤهلة للتفاوض مع بغداد حول النقاط الخلافية”.

وأشارت الى ان “المحادثات الرسمية مرتبطة بموقف الحكومة الاتحادية لتحديد موعد مجيء الوفد الكردي إلى بغداد”، مؤكدة ان “التفاوض عبر المؤسسات الرسمية الحكومية من جانب الطرفين مهم ويخدم المفاوضات لارتباطه بوجود ممثلين وخبراء ومستشارين حكوميين”.

وأوضحت النائبة، ان “الحكومة الاتحادية تتهرب من الجلوس إلى طاولة المفاوضات لخشيتها من الاصطدام بفقرات دستورية خرقت من جانبها خلال الشهور الماضية، وتقوم بالمماطلة حتى موعد الانتخابات العامة في البلاد في أيار المقبل”.

وأكدت، ان “مواقف المجتمع الدولي بدأت تؤيد حكومة كردستان في إطلاق حوار في أسرع وقت، وتتحفظ عن موقف بغداد الرافض ذلك”، منوهة الى ان “الدول الصديقة للعراق تعرف جيداً أن هناك خروقات في الدستور تعرض لها إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية”.

وكان وفد من حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية والتحالف من أجل الديموقراطية والعدالة، اجرى زيارة إلى العاصمة بغداد الأسبوع الماضي، وأجرى لقاءات مع الرئاسات الثلاث وعدد من الكتل والاحزاب المسؤولين.

