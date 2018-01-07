عضو بالأمن النيابية: مخصصات الداخلية والدفاع في الموازنة غير كافية

2018/01/07 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اسكندر وتوت، الأحد، ضعف التخصيصات المالية في موازنة العام المقبل 2018، مؤكدا أنها غير كافية.

وذكر وتوت في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المخصصات المالية لوزارتي الداخلية والدفاع في قانون موازنة للعام الحالي 2018 غير كافية”، مشيرا إلى أن “القوات المسلحة تحتاج اليوم إلى بنية تحتية كبيرة”.

واوضح وتوت، أن “القوات الأمنية بحاجة ماسة إلى بناء ثكنات ومعسكرات كثيرة”، لافتا إلى أن “الكثير من الجنود اليوم يلتحفون الرمال في الصحراء ويحتاجون منا إلى دعم كبير”.

تجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب فشل لغاية الان في قراءة وإقرار قانون الموازنة العامة رغم دخول العام الجديد 2018، وذلك بسبب كثرة الخلافات بين الكتل السياسية بشأنها.



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