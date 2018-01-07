أمين مجلس وزراء الداخلية العرب يصل الى بغداد

2018/01/07 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد علي كومان، الى العاصمة بغداد صباح اليوم الأحد.وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بتوجيه من وزير الداخلية قاسم الاعرجي استقبل وكيل وزارة الداخلية الاقدم عقيل محمود الخزعلي في مبنى كلية الشرطة وبحضور جمع من قادة الوزارة وضباطها".واوضح انه "جرى خلال الاستقبال إجراء ممارسة تدريبية لقطعات وزارة الداخلية بمختلف صنوفها عكست القدرة الخلاقة لمؤسسات الوزارة وتشكيلاتها".يشار الى ان وزارة الداخلية ستحتفل بعد غد الثلاثاء بذكرى تأسيسها الـ 96 ومن المرجح تنظيم استعراض عسكري بالمناسبة.وكان الجيش العراقي احتفل أمس في السادس من كانون الثاني بعيده الـ 97.انتهى

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