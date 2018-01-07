2018/01/07 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد وأربيل.
بورصة الكفاح (بغداد)
سعر البيع 100 دولار أميركي= 125,350 دينار
سعر الشراء 100 دولار أميركي = 125,300 دينار
بورصة أربيل (الشمال)
سعرالبيع 100 دولار = 125,600 دينار
سعرالشراء 100 دولار = 125,550 دينار
بورصة البصرة (الجنوب)
سعرالبيع 100 دولار أميركي = 125,400 دينار
سعر الشراء 100 دولار = 125,350 دينار
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تتهم المتظاهرين في الشوارع بانهم ينتمون لتنظيم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).