طهران تتهم المتظاهرين في الشوارع بانهم ينتمون لتنظيم داعش

2018/01/07 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد وأربيل.

بورصة الكفاح (بغداد)

سعر البيع 100 دولار أميركي= 125,350 دينار

سعر الشراء 100 دولار أميركي = 125,300 دينار

بورصة أربيل (الشمال)

سعرالبيع 100 دولار = 125,600 دينار

سعرالشراء 100 دولار = 125,550 دينار

بورصة البصرة (الجنوب)

سعرالبيع 100 دولار أميركي = 125,400 دينار

سعر الشراء 100 دولار = 125,350 دينار

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