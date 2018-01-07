الأحد 7 كانون الثاني 2018 م (20 ربيع الثاني 1439 هـ)


ارتفاع ايرادات منفذ سفوان الحدودي بنسبة 400%
2018/01/07 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ بغداد..

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، عن ارتفاع ايرادات منفذ سفوان الحدودي بنسبة 400% العام الماضي، فيما اقترحت بربط المنافذ الحدودية بشبكة الكابل الضوئي وتوحيد بياناتها.

وذكر بيان للأمانة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الأمين العام لمجلس الوزراء ترأس اجتماعا لحسم الأمور الخاصة بمراقبة استيراد البضائع والسلع عبر منافذ البلاد كافة”، موضحا ان “الاجتماع حضره أعضاء لجنة الامر الديواني 39 لمراقبة استيراد البضائع المكونة من وزارات النقل والتخطيط والتجارة والصحة والزراعة والداخلية إضافة الى مكتب رئيس الوزراء وسكرتارية خلية إدارة الازمات المدنية”.

وخلص الاجتماع بحسب البيان الى “اقتراح ربط المنافذ الحدودية بشبكة الكابل الضوئي وتوحيد بيانات جميع المنافذ الحدودية للقضاء على تزوير اجازات الاستيراد، والقضاء على عملية التجاوز على اجازات الاستيراد، وإعادة تفعيل التدقيق العشوائي من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والعمل على شمول كافة المستوردات بشهادات المطابقة او تقارير الفحص للقضاء على عمليات التلاعب التي يمارسها بعض المخلصين والتجار”.

وأكد المجتمعون على “ارتفاع إيرادات منفذ سفوان الحدودي بنسبة 400% العام الماضي بسبب الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة، والسيطرة على معظم عمليات التزوير والتلاعب والتهرب الضريبي”.

انتهى/25ز

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