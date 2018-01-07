تفكيك عبوة ناسفة موضوعة قرب سوق شعبي جنوبي بغداد

2018/01/07 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الاحد، بأن مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة قرب سوق شعبي جنوبي العاصمة.وذكر المصدر لـ"الغد برس"، إن "قوة امنية من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبي بقضاء المحمودية دون اي خسائر بشرية تذكر".

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يذكر ان القوات الامنية تعلن بين الحين والاخر عن تفكيك عبوات ناسفة وسيارات مفخخة واحزمة في العاصمة بغداد ويتم تفكيكها بدون خسائر.

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