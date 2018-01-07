اعتقال مروجي مخدرات في بغداد

2018/01/07 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-01-07 الساعة 10:56 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن تمكن مفارزها القاء القبض على متهمين اثنين بتهمة ترويج وتعاطي المواد المخدرة.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقت / موازين نيوز / نسخة منه، ان "مفارز القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بتهمة ترويج وتعاطي المواد المخدرة في منطقتي الجعيفر وشارع حيفا".

وتابع البيان الى ان "القوات الامنية ضبطت بحوزة المتهمين عددا من المواد المخدرة وادوات تعاطي لتلك المواد".

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م ح ن

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