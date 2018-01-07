الأحد 7 كانون الثاني 2018 م (20 ربيع الثاني 1439 هـ)


اعتقال مروجي مخدرات في بغداد
2018/01/07 | 11:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمنيّة

منذ 2018-01-07 الساعة 10:56 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن تمكن مفارزها القاء القبض على متهمين اثنين بتهمة ترويج وتعاطي المواد المخدرة.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقت / موازين نيوز / نسخة منه، ان "مفارز القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بتهمة ترويج وتعاطي المواد المخدرة في منطقتي الجعيفر وشارع حيفا".

وتابع البيان الى ان "القوات الامنية ضبطت بحوزة المتهمين عددا من المواد المخدرة وادوات تعاطي لتلك المواد".

انتهى

 م ح ن

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مروجي مخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مروجي مخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة موازين).


كامل التفاصيل في: وكالة موازين ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مانشستر سيتي يعرض 50 مليون من أجل مدافع ليستر سيتي
⋙ رياض محرز ينضمّ إلى ليفربول مقابل 55 مليون يورو
⋙ صورة ” تدور الدائرة ويتلقى ليفربول نفس الضربة التي تلقاها بيكيه “
⋙ الاتفاق على تمرير قانوني اللجنة الأولمبية والاندية خلال الشهر الحالي
⋙ مدربه: داود لم يرفض الاولمبي ولعب متحاملاً على اصابته
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. عودة الروح الى سمكة مقلية!!
⋙ بالفيديو... بدون سبب رجل يشعل النار في محطة بنزين بالسعودية
⋙ بالصور..ديمي لوفاتو​ تستعرض مؤخرتها في لباس بحر مثير
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة