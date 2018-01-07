مجلس الوزراء يقترح ربط المنافذ الحدودية بالكابل الضوئي وتوحيد بياناتها لمنع التهريب

2018/01/07 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، اليوم الاحد، اجتماعا لحسم الأمور الخاصة بمراقبة استيراد البضائع والسلع عبر منافذ البلاد كافة.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ترأس اجتماعا لحسم الامور الخاصة بمراقبة استيراد البضائع والسلع عبر منافذ البلاد كافة"، لافتا الى ان "الاجتماع حضره اعضاء لجنة الامر الديواني 39 لمراقبة استيراد البضائع المكونة من وزارات النقل والتخطيط والتجارة والصحة والزراعة والداخلية بإلاضافة الى مكتب رئيس الوزراء وسكرتارية خلية إدارة الازمات المدنية".

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واضاف البيان أن "الاجتماع خلص الى اقتراح ربط المنافذ الحدودية بشبكة الكابل الضوئي، وتوحيد بيانات جميع المنافذ الحدودية للقضاء على تزوير اجازات الاستيراد، والقضاء على عملية التجاوز على اجازات الاستيراد، وإعادة تفعيل التدقيق العشوائي من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والعمل على شمول كافة المستوردات بشهادات المطابقة او تقارير الفحص للقضاء على عمليات التلاعب التي يمارسها بعض المخلصين والتجار".وتابع ان "المجتمعين تناولوا مشكلة التهرب الضريبي، وآلية تشغيل الأنظمة الالكترونية لمنعه، وكيفية السيطرة على عملية الشحن الجوي، مؤكدين ارتفاع إيرادات منفذ سفوان الحدودي بنسبة 400% العام الماضي بسبب الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة، والسيطرة على معظم عمليات التزوير والتلاعب والتهرب الضريبي".

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