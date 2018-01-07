صحيفة : العبادي سيلجأ إلى القضاء لمنع تأجيل الانتخابات

2018/01/07 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "الحياة" اللندنية، ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعتزم اللجوء إلى القضاء لمنع تأجيل الانتخابات.

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