الأحد 7 كانون الثاني 2018 م (20 ربيع الثاني 1439 هـ)


صحيفة : العبادي سيلجأ إلى القضاء لمنع تأجيل الانتخابات
2018/01/07 | 11:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت صحيفة "الحياة" اللندنية، ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعتزم اللجوء إلى القضاء لمنع تأجيل الانتخابات.

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