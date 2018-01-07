2018/01/07 | 11:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت صحيفة "الحياة" اللندنية، ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعتزم اللجوء إلى القضاء لمنع تأجيل الانتخابات.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة : العبادي سيلجأ إلى القضاء لمنع تأجيل الانتخابات) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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