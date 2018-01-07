2018/01/07 | 11:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مهرجان صيد الأسماك في المياه الباردة بكوريا الجنوبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/01/07 | 11:50.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرجان صيد الأسماك في المياه الباردة بكوريا الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجان صيد الأسماك في المياه الباردة بكوريا الجنوبية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرجان صيد الأسماك في المياه الباردة بكوريا الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).