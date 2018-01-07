مونفيس يتوج بطلا لدورة قطر للتنس

2018/01/07 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة - توج غايل مونفيس السبت بلقب دورة قطر في التنس، بفوزه على الروسي أندري روبليف 6-2 و6-3، ليحرز الفرنسي لقب الدورة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، علما انه خاض النهائي للمرة الرابعة.

وشكلت المشاركة في الدوحة، بمثابة عودة مونفيس الى الملاعب بعد غياب أربعة أشهر بسبب إصابة في الركبة.



كما بات الفرنسي البالغ من العمر 31 عاما، أول لاعب يشارك ببطاقة دعوة، يحرز لقب الدورة القطرية منذ مواطنه نيكولا اسكوديه في العام 2004.

وهيمن الفرنسي المصنف 46 عالميا على المباراة، وأنهى المجموعة الأولى في 23 دقيقة فقط، وتمكن في الثانية من إنقاذ فرصتين لروبليف لكسر إرساله في الشوط الخامس، ليتقدم بنتيجة 4-1.

وفاز مونفيس بالمجموعة الثانية والمباراة من أول فرصة أتيحت له.

وكان الفرنسي بلغ النهائي بعد انسحاب النمسوي دومينيك تييم المصنف أول في الدورة وخامسا عالميا، من الدور نصف النهائي بسبب المرض.



كما كان من المقرر ان تشهد الدورة عودة حامل لقب عام 2017 الصربي نوفاك ديوكوفيتش الى ملاعب كرة المضرب بعد غيابه منذ تموز/يوليو بسبب إصابة في المرفق، الا ان الصربي انسحب من دورة قطر قبل انطلاقها لعدم جاهزيته بشكل كامل.

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