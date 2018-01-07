سوق العراق: الاسبوع الأول من 2018 يسجل تداول مليار سهم 42 شركة

2018/01/07 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادسجل مؤشر سوق العراق للأوراق المالية، الأحد، تداول أسهم أكثر من مليار سهم بمشاركة 42 شركة، في أول اسبوع له من العام 2018.وأكد عبد السلام، أن "السوق تداولت فيه وخلال جلسات الاسبوع الماضي 42 شركة موزعة بواقع 38 شركة في السوق النظامي و4 شركات في السوق الثاني، ليبلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم الافصاح السنوي والفصلي للهيئة والسوق 22 شركة".

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