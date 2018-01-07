الأحد 7 كانون الثاني 2018 م (20 ربيع الثاني 1439 هـ)


سوق العراق: الاسبوع الأول من 2018 يسجل تداول مليار سهم 42 شركة
2018/01/07 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادسجل مؤشر سوق العراق للأوراق المالية، الأحد، تداول أسهم أكثر من مليار سهم بمشاركة 42 شركة، في أول اسبوع له من العام 2018.وأكد عبد السلام، أن "السوق تداولت فيه وخلال جلسات الاسبوع الماضي 42 شركة موزعة بواقع 38 شركة في السوق النظامي و4 شركات في السوق الثاني، ليبلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم الافصاح السنوي والفصلي للهيئة والسوق 22 شركة".

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